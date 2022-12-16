شكرا لقرائتكم خبر عن "عمال مصر": مشاركة القاهرة بالقمة الإفريقية الأمريكية يحقق نمو القارة اقصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الإفريقية - الأمريكية ، يأتى كرد فعل لدور مصر المحورى إفريقيا وعالميا، مشير إلى أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات على مستوى كل الأصعدة ويعد النجاح الضخم الذى حققته قمة المناخ فى نوفمبر الماضى جعلها محط أنظار العالم .

وقال فى تصريحات صحفية له إن دعوة الرئيس الأمريكى بايدن للرئيس السيسى لحضور أعمال القمة الإفريقية الأمريكية، جاء من إيمان واشنطن بأن عصب القارة السمراء ومدخلها يبدأ من مصر، فهى التى حملت على عاتقها خلال السنوات الأخيرة قيادتها إلى تحقيق مستهدفا تنمويا كبيرا من خلال مشروعات اقتصادية متنوعة .

أضاف أن مصر لاعبا رئيسيا فى استقرار المنطقة لكونها تملك رؤية ببمنظور استراتيجى يرتبط بتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمات القارة السمراء منها قضية الأمن الغذائى خاصة فى ظل ظروف عالمية يعانى منها معظم الدول وتعد تداعيات فيروس كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية أبرز تلك الأزمات.

شدد نائب رئيس الاتحاد العام على أن خبرات مصر الدولية تسطيع أن تعمل على صهر و اندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى،حتى تحقق اعظم استفادة ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبى فى مختلف أرجاء القارة. التى تعمل على توفير ملايين فرص العمل.

أضاف أن القمة ستسهم فى تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات كثيرة منها اقتصادى وتجارى واستثمارى يحقق عالما أفضل لاجيال قادمة كى ينعم بمستقبل اكثر استقرارا ومزدهرا.