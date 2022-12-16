شكرا لقرائتكم خبر عن "الأنباء الكويتية" تبرز تأكيد الرئيس السيسى أن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة بتاريخ المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصدرة اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة فى تاريخ المنطقة، وسيغير تماما من واقعها المتأزم، لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمى.

وقالت الصحيفة تحت عنوان "السيسى: حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة بالمنطقة" إن الرئيس السيسي شارك أمس في أعمال ختام القمة الأمريكية ـ الأفريقية تحت عنوان «الشراكة بشأن أجندة 2036» وأكد - في كلمته أمام القمة ـ أهمية دعم اندماج القارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي وما لذلك من نتائج إيجابية للاستفادة من الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات ومواجهة قضايا تغيير المناخ.

وأضافت الصحيفة أن كلمة الرئيس السيسى عكست رؤيته إزاء التعامل مع القضايا الإفريقية وما بذلته مصر من جهود في السنوات الماضية في هذا الصدد، لاسيما ضرورة زيادة حجم التجارة البينية فيما بين الدول الإفريقية وإقامة جسور للنقل والمواصلات والطرق والخطوط البرية والبحرية والجوية بين الدول الإفريقية لتعزيز زيادة حجم تبادل السلع والاستفادة من المواد الأولية والموارد في القارة الإفريقية.

وتابعت الصحيفة أنه من ناحية أخرى، استقبل الرئيس السيسي بمقر إقامته في واشنطن قادة المنظمات اليهودية ـ الأمريكية، وأكد خلال اللقاء أن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة، وسيغير تماما من واقعها المتأزم، لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمي.