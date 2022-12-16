شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: شبورة كثيفة على الطرق الأيام المقبلة وننصح بتجنب السرعات الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى زيادة فرص تكون الشبورة المائية التى قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خلال الأيام المقبلة .

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية ، السائقين على الطرق توخى الحذر أثناء القيادة وتجنب السرعات الزائدة، واتباع تعليمات المرور، خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

كما يسود اليوم طقس دافىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، وتكون السماء صافية خلال ساعات النهار .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.