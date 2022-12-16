شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف عن تأثر البلاد بمرتفع جوى واستقرار حتى منتصف الأسبوع.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار الاستقرار فى الأحوال الجوية الجوية نتيجة سيطرة المرتفع الجوى فى طبقات الجو العليا خلال أجازة نهاية الأسبوع وحتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا الذى يعمل كمظلة حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من السطح.

ويشهد اليوم الجمعة، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.