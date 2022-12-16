شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى رفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار برفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعي، تواصل المركز مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام أو النقل الجماعي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفسخ تعاقد أي شركة نقل جماعي تخالف تعريفة الركوب المحددة.