التعليم العالي: إطلاق النسخة المُحدثة للمنصة الرقمية لطلاب الإشراف العلمي

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عن إطلاق النسخة المُحدثة من المنصة الرقمية لخدمات طلاب الإشراف العلمى.

وأشار الوزير إلى أن المنصة تهدف إلى ميكنة إجراءات وضع الدارسين المصريين فى الخارج تحت الإشراف العلمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وتقديم الخدمات المُختلفة للدارسين فى الخارج، وذلك وفقًا لأحكام قانون البعثات 149 لسنة 2022 وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتقديم خدمات رقمية وتسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين.

وأوضح د. أيمن عاشور أن النسخة المُحدثة من المنصة الرقمية للإشراف العلمى تستهدف تطوير آليات العمل وتسهيل التعامل مع الدارسين لضمان سرعة ودقة إنهاء الإجراءات، ويشمل التحديث الجديد للمنصة إطلاق خدمة التحصيل الإلكترونى لرسوم خدمة الإشراف العلمى بحيث يستطيع الدارس إتمام عملية الدفع وإنهاء الإجراءات من خلال حسابه على المنصة مباشرة، دون الحاجة إلى إتمام عملية دفع الرسوم داخل الخزانة بإدارة البعثات، مما يقضى تمامًا على التكدس الذى كان يحدث سابقًا لإتمام عملية الدفع، ثم العودة مرة أخرى إلى الموظف المُختص لتفعيل الخدمة بعد التأكد من السداد.

ومن جانبه، أضاف الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات أن التحديث الجديد للمنصة شمل تحسين آليات التواصل مع الدارسين، من خلال إضافة خصائص جديدة فى المنصة تسمح بوضع تنبيهات وإشعارات عامة تظهر لجميع الدارسين، أو إرشادات خاصة تظهر فقط للدارسين بدول مُحددة فى حال وجود تعليمات أو إرشادات خاصة بهذه الدول فقط، وتوفر هذه الخاصية الكثير من الوقت والجهد فى التواصل مع الدارسين بشكل فاعل وسريع.

ولفت الدكتور أشرف العزازى إلى ضبط وتحسين جودة البيانات بالمنصة لدعم اتخاذ القرار بشكل فاعل، حيث تم تفعيل خاصية اختيار الجامعة فى الخارج من قوائم مُعدة مُسبقًا، كما تم إعداد قاعدة بيانات بجميع الجامعات والمعاهد فى جميع دول العالم وعمل آلية لإضافة أى جامعة غير مُدرجة فى القوائم الحالية، وتساعد هذه الخاصية على ضبط بيانات الدارسين فى الخارج، حيث كان فى السابق تتم كتابة اسم الجامعة بمعرفة الدارس دون تحديد نمط مُعين أو لغة مُحددة، مما أدى إلى صعوبة بالغة فى تحليل البيانات ودراسة طبيعة ونوعية الجامعات التى يدرس بها الطلاب المصريين فى الخارج.

وتناول د. هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى أهم التحديثات التى تم إطلاقها فى النسخة الحديثة من المنصة، وتشمل التطوير الشامل لمنظومة الدعم الفنى للتواصل مع الدارسين وحل المشكلات التى تواجههم عند التقديم، كما تم تطوير هذه المنظومة بعد تحليل أكثر من 18 ألف استبيان تم ملؤه من قِبل الدارسين لتقييم الخدمة وتقديم مُقترحات التطوير، بالإضافة إلى الرصد اليومى لطبيعة المُشكلات التى تواجه الدارسين، حيث تم رصد وتحليل جميع المشكلات اليومية التى واجهت الدارسين منذ أغسطس 2022 وحتى إطلاق النسخة المُحدثة من المنصة نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد د. هيثم حمزة أن منظومة الدعم الفنى الجديدة تشمل إتاحة خاصية تقديم طلب دعم فنى من داخل الحساب الشخصى للدارس وذلك للتعامل مع المشكلات الفنية الرئيسية وتشمل: طلب تعديل البيانات الأساسية للدارس (مثل الرقم القومي)، طلب تغيير الدولة أو الجامعة التى يدرس بها الطالب، طلب إضافة اسم الجامعة فى قواعد البيانات فى حالة عدم وجود الجامعة التى يدرس بها الطالب فى القوائم الحالية على المنصة، وطلب تغيير حالة ملف الدارس إذا كان قد قام بإدخال حالته بالخطأ أو قام بتغيير حالته بعد التقدم على المنصة.

وأوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أنه تمت إضافة خدمة الدعم الفنى لتغيير البريد الإلكترونى للدارس المُسجل على المنصة، حيث تعد هذه الخدمة من أكثر خدمات الدعم الفنى التى يطلبها الدارسين بشكل يومي، حيث تتلقى الإدارة أكثر من 25 طلبًا يوميًا لتغيير البريد الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الدخول على المنصة يتم عبر البريد الإلكترونى المُسجل للدارس على المنصة، ولذلك فإن آلية الدعم الفنى لهذه الخدمة تحديدًا يتطلب التحقق من شخصية الدارس لمنع قيام أفراد غير معنيين بتغيير البريد الإلكترونى للدارس، وبالتالى التحكم الكامل فى ملفاته وبياناته، كما تم ربط طلب هذه الخدمة بنظام الفيديو كونفرانس حيث يقوم الموظف المُختص بالدعم الفنى فى المنصة بتحديد موعد للدارس لعقد مقابلة افتراضية مع الدارس للتحقق من شخصيته قبل تنفيذ الطلب، وعليه لا تتطلب الخدمة حضور الدارس إلى مقر الإدارة حيث يمكن عقد اللقاء حتى فى حالة تواجد الدارس فى مقر دراسته فى الخارج مما يقضى على تكدس الدارسين ويُسهل الإجراءات للدارسين لتلقى الخدمة المطلوبة.

وفى هذا السياق، تُهيب الإدارة المركزية للبعثات بالدراسيين، الحفاظ على سرية البريد الإلكترونى الخاص بهم وعدم مشاركته مع أى شخص أو جهة لضمان الحفاظ على مستقبلهم وإنهاء إجراءتهم بسهولة ويُسر.

ويمكن للدارسين مراجعة دليل خدمات الدعم الفنى لجميع الخدمات المشار إليها أعلاه عبر الرابط التالي:

bit.ly/sus-ts

كما يمكن للدارسيين الراغبين فى إتمام إجراءاتهم للوضع تحت الإشراف العلمى بالإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى التسجيل عبر رابط المنصة الرقمية للإشراف العلمي: https://sus.cdm.edu.eg/