شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الإسكندرية.. شبورة صباحا.. والصغرى 16 درجة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” صورا لحالة الطقس بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، حيث شهدت المحافظة تحسنا فى درجات الحرارة، مع وجود شبورة فى ساعات الصباح، وبلغت درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16درجة مئوية على المحافظة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: "القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14.



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