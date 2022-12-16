شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الحضرية يُعلن بدء الحجز بمشروع التطوير العمرانى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن بدء الحجز بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره"، بعد غد الأحد، وهو ضمن المبادرة الرئاسية"سكن كل المصريين"، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف خلق مجتمعٍ مصري أفضل، وتوفير مستوى معيشة لائق لكافة المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار الدور الرئيسى الذي يقوم به الصندوق، والمُتمثِّل في تنمية مناطق التطوير العمراني، وتوفير احتياجات ومتطلبات قاطنيها من خدمات ومرافق عامة وأنشطة.

وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى أن الحجز سيتم من خلال الموقع الإلكترونى (WWW.hdb-resevation.com)

وفي هذا الإطار، أوضح "صديق" أن مشروع داره يتمثل في إنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، وتوفِّر تلك الوحدات نمط معيشة أرقى للسكان، كما تراعي تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، وذلك انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "داره" في 9 محافظات، هي: الدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، والفيوم، وسوهاج، والمنوفية، والسويس، وقنا، والمنيا. بإجمالي عدد وحدات يبلغ 22 ألف و192 وحدة سكنية، وجميعها تم تشطيبه "تشطيبًا فاخرًا".

وأكد رئيس صندوق التنمية الحضرية أنه كان هناك اهتمام بالغ بتعزيز الخدمات وزيادة رقعة المناطق الخضراء في المحافظات التسع؛ حيث تم إنشاء مدارس للتعليم الأساسي، ووحدات صحية، وأماكن مُخصصة لانتظار السيارات، وأسواق عامة بها محلات تجارية، فضلًا عن الحضانات والملاعب.

فبالنسبة لمحافظة الدقهلية، تمت إقامة 748 وحدة سكنية في 11 عمارة، وذلك في مدينة المنصورة. وتمت مراعاة وجود أماكن مُخصصة لانتظار السيارات وفراغات عامة تبلغ مساحتها 60% من مساحة المشروع الكلية.

أما محافظة كفر الشيخ، فقد حظيت بعدد 3168 وحدات سكنية مُوزَّعة على عدد 33 عمارة تمت إقامتها بمدينة كفر الشيخ. وعلى صعيد الخدمات والمرافق؛ فقد تم إنشاء وحدة صحية مُكونة من دور أرضي ودور أول، وكذا سوق مُكوَّنة من 8 محلات دور أرضي بمساحة 600 م2، وأماكن مُخصصة لانتظار السيارات وفراغات عامة تبلغ مساحتها 60% من مساحة المشروع.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية: يتمثَّل مشروع "داره" في محافظة دمياط في إنشاء 1920 وحدة سكنية مُوزَّعة على عدد 96 عمارة بمدينة راس البر. وقد تمت إقامة وحدة صحية مُكونة من دور أرضي ودور أول، بالإضافة إلى سوق مُكوَّنة من 16 محلًا دور أرضي بمساحة 1300 م2، وأماكن مُخصصة لانتظار السيارات وفراغات عامة تبلغ مساحتها 60% من المساحة الإجمالية للمشروع.

وفي محافظة الفيوم، أوضح المهندس خالد صديق أنه تم إنشاء عدد 1120 وحدة سكنية في 14 عمارة بمدينة الفيوم. أما محافظة سوهاج فقد استأثرت بـ 1008 وحدات سكنية، مُوزعة على 14 عمارة سكنية بمدينة سوهاج. وتوجد بالمحافظتين، ضمن المشروع، أماكن مُخصصة لانتظار السيارات وفراغات عامة.

وأشار رئيس الصندوق إلى أن محافظة المنوفية قد استحوذت على 1672 وحدة سكنية في 19 عمارة تمت إقامتها بمدينة (شبين الكوم). وتضمَّن المشروع إنشاء عدد 4 حضانات، و32 محلًا تجاريًا بمساحة 696 م2، ومخبز، وملعب خماسي، وأماكن مُخصصة لانتظار السيارات وفراغات عامة.

وفي محافظة السويس، وتحديدًا مدينة السويس، تمت إقامة 162 عمارة تحتوي على 3888 وحدة سكنية. واشتمل المشروع على إنشاء مدرسة تعليم أساسي، وسوق بها 16 محلًا تجاريًا، ومخبزين، وأماكن مُخصصة لانتظار السيارات وفراغات عامة أيضًا.

وعلى صعيد محافظة قنا، أكد رئيس صندوق التنمية الحضرية أنه تم إنشاء 7128 وحدة سكنية في 99 عمارة. وتم إيلاء الاهتمام بالخدمات المحيطة؛ حيث راعى المشروع إنشاء 4 حضانات، و32 محلًا تجاريًا، و4 مخابز، وعدد 2 ملعب خماسي، وأماكن مُخصصة لانتظار السيارات وفراغات عامة.

وأخيرًا عرض "صديق" موقف المشروع في محافظة المنيا، بمدينة المنيا، وأشار إلى أنه يتكون من 1872 وحدة سكنية مُوزعة على عدد 78 عمارة. كما يوجد ملعبان خماسيان، ومخبز، وحضانة، و32 محلًا تجاريًا، وأيضًا أماكن مُخصصة لانتظار السيارات وفراغات عامة مساحتها 60% من إجمالي مساحة المشروع.