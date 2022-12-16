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10 معلومات عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

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القاهرة - سامية سيد - أوشكت امتحانات الفصل الدراسى الأول على الانطلاق، حيث من المقرر أن تبدأ يناير المقبل، ونرصد فى التقرير التالى أبرز 10 معلومات عن امتحانات الترم الأول:

1- تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول بداية يناير المقبل.

2- تعقد الامتحانات فى لجان سير مراقبة من أعضاء هيئة التدريس.

3- تعقد الامتحانات ورقيا لجميع الصفوف حتى الثالث الإعدادي.

4- تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ورقية وإلكتروينة على التابلت بواقع 85% اختيار من متعدد و15% مقالية.

5- أعلنت المديريات التعليمية والإدارات مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

6- تعقد الامتحانات فى غير أيام الإجازات الرسمية، حيث يتم مراعاة اجازات الإخوة المسيحيين.

7- تعقد الامتحانات بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم لجميع الصفوف الدراسية.

8- تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية.

9- تتم الامتحانات مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

10- تتم الامتحانات فى منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله دون حذف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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