شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوشكت امتحانات الفصل الدراسى الأول على الانطلاق، حيث من المقرر أن تبدأ يناير المقبل، ونرصد فى التقرير التالى أبرز 10 معلومات عن امتحانات الترم الأول:
1- تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول بداية يناير المقبل.
2- تعقد الامتحانات فى لجان سير مراقبة من أعضاء هيئة التدريس.
3- تعقد الامتحانات ورقيا لجميع الصفوف حتى الثالث الإعدادي.
4- تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ورقية وإلكتروينة على التابلت بواقع 85% اختيار من متعدد و15% مقالية.
5- أعلنت المديريات التعليمية والإدارات مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول.
6- تعقد الامتحانات فى غير أيام الإجازات الرسمية، حيث يتم مراعاة اجازات الإخوة المسيحيين.
7- تعقد الامتحانات بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم لجميع الصفوف الدراسية.
8- تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية.
9- تتم الامتحانات مع تطبيق الإجراءات الوقائية.
10- تتم الامتحانات فى منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله دون حذف.