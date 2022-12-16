شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية تغطى طريق مصر الإسكندرية الزراعى وسط انتظام حركة المرور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرا الخليج 365 صباح اليوم الجمعة كثافة الشبورة المائية على طريق مصر الإسكندرية الزراعي، وتحديدا بمدينتي طوخ وقها بمحافظة القليوبية، كما رصدت انتظام الحركة المرورية على الطريق.

ووضعت إدارة المرور مجموعة من الوصايا فى حالة ظهور الشبورة، ومنها التنبيه على قائدي السيارات إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي فى الوضع المنخفض تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، ما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية وتناشد إدارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: "القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14.