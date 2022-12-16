شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تنظم جلسات لتوعية نواب فى البرلمان بمعايير العمل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة القوى العاملة تنسيقاً مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الجلسة التعريفية الثالثة حول معايير العمل الدولية والمساواة بين الجنسين، على مدار يومي 14-15 ديسمبر 2022، بالعين السخنة، وذلك في إطار مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال أفريقيا "أضواء" والذى تنفذه "الوزارة" بالتعاون مع مكتب "المنظمة" بالقاهرة".

وقال بيان صحفي عن "الوزارة" اليوم الجمعة، إن 30 نائباً من البرلمان المصري ممثلين عن اللجان المعنية بقضايا العمل، وعن وزارة شئون المجالس النيابية شاركوا في محاور تلك الجلسة للتوعية بمعايير العمل الدولية والمساواة بين الجنسين حيث أجرى المستشار ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة مداخلات أكد خلالها على دور "الوزارة" وحرصها المستمر على ترسيخ مبادئ وأساسيات معايير العمل الدولية في الحوار المجتمعي بين "الوزارة" وطرفي الإنتاج "صاحب عمل وعمال"، وكذلك الإهتمام بمعايير المساواة بين الجنسين، مبرهنا على إنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين داخل مفاصل وزارة القوى العاملة مركزياً وفي كافة المديريات.

واستهدفت الجلسة تعريف السادة أعضاء مجلس النواب المصري بالمعايير الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين وحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة وانعكاساتها فى التشريعات الوطنية.

وأضاف البيان أن المشروع نجح في تنظيم جلستين تعريفيتين حول معايير العمل الدولية للسادة أعضاء مجلس النواب المصري، وقد حضر هاتين الجلستين 30 نائباً بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة القوى العاملة ووزارة الشؤون البرلمانية لمناقشة القضايا المتعلقة بتطبيق معايير العمل الدولية في مجالات المساواة بين الجنسين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح البيان أن الجلسة التعريفية تهدف إلى تبادل المعلومات بين منظمة العمل الدولية وبين البرلمان المصري كوسيلة لتعزيز التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية، وتوضيح الوضع الحالي لمعايير العمل الدولية في مصر، مع تقديم ومناقشة الإتفاقيات التي من الممكن تصديقها في المستقبل، وشملت على مدار اليومين، طرح عدة موضوعات وهى: نبذة عن منظمة العمل الدولية، ومعايير العمل الدولية وإجراءات اعتمادها، تقديمها والتصديق عليها، وأهمية المساواة لتحقيق العدالة الاجتماعية معايير العمل الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، مع شرح الإتفاقية رقم 156 بشأن العمال ذوو المسؤوليات العائلية، والإتفاقية رقم 183 بشأن حماية الأمومة، والإتفاقية رقم 189 بشأن العمال المنزليين، والإتفاقية رقم 190 بشأن العنف والتحرش، وتجارب الدول الاخرى في التصديق على المعايير، وانعكاس معايير العمل الدولية على التشريعات الوطنية، وأثر تعليقات الهيئات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية على التشريعات المحلية،وعرض انجازات التعاون بين منظمة العمل الدولية ومصر، وتجارب من دول اخرى..وشملت ايضاً مناقشة حول التعاون بين منظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة في مجال المساواة بين الجنسين، والتحديات التي تواجه المرأة في مصر وأنشطة التعاون الحالية، وموقف مصر من المعايير المتعلقة بالمرأة وسبل المٌضي قدمًا، فضلاً عن معايير العمل الدولية المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وسبل التعاون المشترك لتحسين الأوضاع.

يذكر أن مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا (أضواء) هو مشروع تنفذه منظمة العمل الدولية في عدة دول بشمال أفريقيا.. ويتضمن أهداف المشروع: دعم التطبيق المناسب لمعايير العمل الدولية على المستوى الوطني.. وفي هذا السياق، يهدف المشروع إلى تيسير حصول البرلمان على المعلومات وتعزيز معرفة أعضائه بشأن المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية، ويتضمن ذلك تقديم الدعم الفني لإقرار الاتفاقيات الجديدة ومراجعة الاتفاقيات الحالية.

شارك في الجلسات من وزارة القوى العاملة: ايهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير، ورشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشئون الدولية والإقليمية بالوزارة.