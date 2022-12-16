‫الرى: رفع كفاءة تشغيل قناطر زفتى وإطالة العمر الافتراضى لها 40 عاما

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القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص نهو المرحلة الثانية من عملية تدعيم وتأهيل قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط.

وصرح سويلم أن عملية تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط تهدف لتدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى.

وتوجه سويلم بالتحية والتقدير لكافة المهندسين والفنيين من أبناء الوزارة الذين ساهموا في تنفيذ هذا العمل الضخم على مدى 5 سنوات من العمل الجاد بالسواعد والكفاءات الفنية الوطنية.

وأوضح أن قناطر زفتى المنشأة فى عام 1903 تتكون من 50 فتحة بعرض 5 أمتار لكل فتحة وهويس قديم بعرض 12 متر ، بالإضافة لهويس ملاحى من الدرجة الأولى بعرض 17 متر ، وطريق أعلى القنطرة بعرض 9 متر بخلاف رصيفين بعرض 3 متر ، و 2 ونش عربة علوى لرفع بوابات القنطرة.

وقد سبق عمل دراسة جدوى فنية وبيئية وإقتصادية لقناطر زفتى بمعرفة مكتب إستشارى فرنسى ، والتى أظهرت كفاءة منشآت القناطر ، مع الحاجة لتنفيذ عملية تأهيل للقناطر على مرحلتين لرفع كفاءتها وثباتها وضمان إستقرارها وإطالة العمر الافتراضى لها وتحسين كفاءة تشغيلها ، المرحلة الأولى لتدعيم الفرش وتأهيل 25 فتحة بالبر الأيسر لقناطر زفتى ، والمرحلة الثانية لتدعيم وتأهيل 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى وتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك ، حيث أدت أعمال التأهيل لإضافة 40 عاماً تقريباً لعمر القنطرة.

وقد تم نهو المرحلة الأولى لأعمال التدعيم والتأهيل فى عام 2019 ، من خلال عمل جسات للكشف على فرش القناطر والذى تم التأكد من سلامته ، وتجفيف 25 فتحة من فتحات القناطر وتدعيم البغال ، ورفع ومراشمة ودهان وصيانة وإنزال بوابات 25 فتحة بالبر الأيسر لقناطر زفتى وإعادة تأهيل المبانى وصيانة البوابات وونش تشغيلهم.

وأضاف الدكتور سويلم أنه تم انهاء المرحلة الثانية والتى تهدف لإستكمال تدعيم قناطر زفتى بالإضافة لتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك لرفع كفاءة تشغيل القناطر وإطالة العمر الافتراضى لها ، من خلال صيانة الفرش ، وإصلاح وترميم وإستكمال أحجار الهدار خلف قناطر زفتى ، وتدعيم البغال ، ورفع ومراشمة ودهان وصيانة وإنزال بوابات 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى ، وتدعيم بغال قنطرة فم المنصورية وكتف وبغلة دليل هويس قنطرة المنصورية وقنطرة عمر بك ، وصيانة ونش موازنات قناطر زفتى وقنطرة المنصورية.

الجدير بالذكر أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يقوم بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها (بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – أعمال الحقن – الترميم) لضمان كفاءة تشغيل هذه المنشآت المسئولة عن الموازنات المائية وتنظيم عملية ادارة وتوزيع المياه.