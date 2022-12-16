شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتابع مع المحافظين تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء لضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لضبط أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية المهمة للمواطنين .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية التنسيق المستمر على مدار اليوم بين السادة المحافظين والجهات التابعة لوزارتى التموين والداخلية واتحاد الصناعات والغرف التجارية لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء .

وشدد اللواء هشام آمنة، على ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتأكد من قيام كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية سواء الجملة أو التجزئة بإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه .

ووجه وزير التنمية المحلية بقيام كافة الأجهزة المختصة بالسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التي يتم اخفائها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية بصورة مباشرة.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أهمية العمل بالتنسيق مع الأجهزة التابعة بالمحافظات على توفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين والعمل على اتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر ، مشيراً إلى أهمية التأكيد على عمل المبادرات المجتمعية و فتح الشوادر ومنافذ البيع لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة والغرف التجارية .

وأهاب وزير التنمية المحلية، بالمحافظين بضرورة اتخاذ اللازم لتنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بمنتهى الحزم والاهتمام مع تشديد إجراءات المتابعة المستمرة على مدار الساعة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة بالتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات وتفعيل الخطوط الساخنة بكل محافظة لتلقي أي شكاوي من المواطنين في هذا الشأن واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .