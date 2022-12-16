شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تنتهي من الاستعداد لحفل تخريج دفعة الدكتور محمود علم الدين 2021 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت كلية الإعلام جامعة القاهرة استعداداتها للاحتفال بتخريج طلاب 2021 - 2022 دفعة الدكتور محمود علم الدين، حيث يقام حفل التخرج بدار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة حنان جنيد القائم بأعمال عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وأكدت الدكتورة حنان جنيد، أن احتفالية التخرج هذا العام تأتى على نحو يليق باسم ومكانة كلية الإعلام، رائدة كليات الإعلام فى مصر والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الاحتفالية تعد تكليلًا للجهود المبذولة فى العملية التعليمية وتكريمًا مستحقا تهدى به كلية الإعلام الشكر لأساتذتها وطلابها المكرمين.

وأوضحت عميدة كلية الإعلام، أن برنامج احتفالية التخرج يتضمن عزف الموسيقى العسكرية، وعزف النشيد الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، يليها إلقاء كلمات لنواب رئيس الجامعة، ثم كلمة الخريجين من مرحلة البكالوريوس، ثم كلمة الخريجين من مرحلة الدراسات العليا، كما يلقى رئيس اتحاد الطلاب كلمة، يعقبها عرض فيلم عن كلية الإعلام، ثم الإعلان عن تخرج دفعتى 2021 و 2022 وأداء القسم للدفعة، ثم تبدأ مراسم تكريم الطلاب وصورة جماعية لهم، ثم ختام فعاليات الحفل.

جدير بالذكر أن إدارة كلية الإعلام، شكلت لجنة لتنظيم الاحتفالية وخروجها بالشكل الأمثل، وضمت اللجنة أساتذة الكلية وخبرائها فى مجال تنظيم المناسبات والاحتفاليات الكبرى، وتم إعداد برنامج الاحتفالية وفقًا للإجراءات التنظيمية المتبعة للحفل حيث سيتم تكريم طلاب البكالوريوس بأقسام الصحافة، والإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة والإعلان، والتقاط صورة جماعية لهم مع إدارة الكلية، ثم تكريم طلاب الشعبة الانجليزية والتقاط صورة جماعية لهم مع إدارة الكلية، يعقبها مراسم تكريم طلاب الدراسات العليا، حملة الماجستير والدكتوراه والدبلومات المهنية، وصورة جماعية لهم، ثم ختام الفعاليات.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من أساتذة الكلية وأسماء الراحلين، وعدد من الضيوف وذلك وفق الترتيب التالي:اسم المرحوم الدكتور محمود علم الدين،واسم المرحوم الدكتور بركات عبد العزيز،واسم المرحوم الدكتور نبيل طلب،واسم المرحوم لبيب السباعي، فاروق جويدة، واسم المرحوم ياسر رزق، حسن حامد، حسام صالح، محمد عبد المتعال، حسن على، محمد منصور هيبة، عبد العظيم صدقي.