شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إحالة 20 من العاملين بـ7 محافظات للنيابات الإدارية والعامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريراً من قطاع التفتيش وتقويم الأداء و المتابعة بالوزارة عن الزيارات التفتيشية المفاجئة على بعض الوحدات المحلية التي قام بها القطاع في الفترة من 11نوفمبر الماضي وحتى الآن .

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن فرق المتابعة بالقطاع قامت بالتفتيش المفاجئ علي الديوان وبعض الوحدات المحلية لمحافظات الوادي الجديد ودمياط والشرقية و القاهرة والفيوم و بورسعيد والقليوبية ، موضحأ ان القطاع برئاسة اللواء احمد عرفات ، يقوم بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء : الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية ، اما النوع الثاني فهي الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات ، ويتناول التفتيش عدة محاور ، منها متابعة الخطة الاستثمارية ، و عمل المراكز التكنولوجية ، و التعديات و مخالفات البناء ، و منظومة النظافة ، والحملات الميكانيكية ، وبعض شكاوي المواطنين العامة ، اضافة الي التفتيش المالي الإداري ، و قال أنه بناء على تقرير قطاع التفتيش ، فقد تم خلال الفترة المشار اليها تحويل 20 موظفاً ومسئولاً داخل الوحدات المحلية إلى النيابات الإدارية و العامة ، كما تم احالة 2 من العاملين الى الشئون القانونية ، وتم التوصيه بنقل واستبعاد البعض من مناصبهم التنفيذية .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية ، وكشف أى مواطن للضعف والفساد ، واصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح ، و تقوم الوزارة باخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات .

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن القطاع يضم نخبة متميزة من العاملين فى مجال الادارة المحلية حيث يضم الخبرات المالية والادارية والخطط الاستثمارية ، والصناديق الخاصة ، والادارات الهندسية ، والحملات الميكانيكية ، و الذين يتمتعون بالضبطية القضائية ، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى التعامل السريع مع أى مخالفات.

وأوضح الوزير، أن قطاع التفتيش قام خلال جولاتة التفتيشية في الفترة المشار اليها ، بالمرور علي الديوان العام بمحافظة الوادي الجديد والوحدات المحلية للداخلة و باريس والخارجة ، وأيضا ديوان عام محافظة دمياط والوحدات المحلية بكفر البطيخ وكفر سعد ورأس البر ، وترتب علي هذه الجولات إحالة بعض العاملين و الحالات المتعلقة بترخيص البناء للنيابات الإدارية والعامة ، لخروج بعض العاملين المختصين علي مقتضيات واجبهم الوظيفي ، مع التوجية بسرعة اتخاذ اللازم لتصحيح الأوضاع بشأن الحالات المحالة للنيابات المختصة في المحافظتين .

وكشف الوزير أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالمرور علي بعض المراكز التكنولوجية بالمحافظات ، لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين ، وقام القطاع بالمرور علي المراكز التكنولوجية بمركز ومدينة القرين بالشرقية ، و رأس البر وكفر البطيخ وكفر سعد ومركز مدينة دمياط و أبو غالب بمحافظة دمياط ، والمركز التكنولوجي بأحياء دار السلام و البساتين بمحافظة القاهرة ، ومركز مدينة العياط بمحافظة الجيزة .

وتابع اللواء آمنة ، انه ترتب علي هذه الزيارات ، حصر طلبات الخدمات المتأخرة في كل مركز والتشديد علي انهاء هذه الطلبات ، وتوجية رؤساء المدن والاحياء بعدم نقل أي موظف تم تدريبه ، و يعمل بالمركز التكنولوجي إلي أي إدارة اخري ، ودعم المراكز التكنولوجية ، بقطع الغيار اللازمة للاجهزة التي تعمل بالمراكز ، وتخصيص موظفين بالمراكز التكنولوجبة لتسليم جميع طلبات المواطنين للشباك المختص لانهاء الخدمات المطلوبة من المواطنين فى التوقيتات المحددة ، وعدم تعامل الإدارات الخلفية مع المواطنين بصورة مباشرة ، مع حل بعض المشكلات الفنية الخاصة ببرنامج التشغيل فى كل مركز تكنولوجى ، و أيضا ضرورة زيادة سرعة الانترنت ، مع أهمية مطابقة الطلبات المنتهية بالادارات مع عددها بتقارير المراكز التكنولوجية .

وأشار اللواء احمد عرفات رئيس قطاع التفتيش ، ان جولات القطاع المفاجئة ، تناولت أيضا المرور علي الحملات الميكانيكية بالديوان العام ومركز ومدينة الفيوم وطامية بمحافظة الفيوم وأحياء الضواحي والزهور وجهاز الإنقاذ والطوارئ وديوان عام محافظة بور سعيد ، وشدد القطاع فى توصياته على اعداد خطة صيانة لجميع المركبات بالوحدات المحلية ، للحفاظ عليها وتقليل الأعطال ، و أيضا انشاء منظومة التتبع الجغرافي gps ، لتقليل الفاقد من الوقود ، ومتابعة المركبات من حيث السرعة التي يتم السير بها وخطوط سيرها ، مع وضرورة إلتزام إدارة التعاقدات بالطرح بالمناقصات العامة طبقا لاولويات الطرح وفقا لقانون التعاقدات 182 لسنة 2018 ، والتنبية بعدم ركوب السائقين المنتهيه رخصهم لأى مركبة حتى يتم تجديد الرخصة ، والإسراع في انهاء اجراء بيع السيارات التي يتم تكهينها ، ورفع كفاءة بعض المركبات وإعادة استخدامها .

وأضاف رئيس قطاع التفتيش ان لجان القطاع قامت أيضا خلال تفتيشها المفاجئ بفحص بعض شكاوي المواطنين بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية ، وحي شبرا الخيمة بالقليوبية ، وحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، وترتب علي ذلك إيقاف التعامل مع احد المكاتب الهندسية ، ومخاطبة نقابة المهندسين لاتخاذ الاجراء اللازم حيال صاحب المكتب الهندسي ، واحالة بعض العامين للنيابة الإدارية ، و التشديد في اتخاذ إجراءات تحسين بعض الخدمات الأساسية من انارة ورصف ورفع مخلفات وغيرها من الخدمات بالتنسيق مع الوحدات المحلية .