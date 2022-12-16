شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: القمة الأمريكية الإفريقية تعكس الاهتمام المتزايد تجاه القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن القمة الثانية للقادة بين الولايات المتحدة وإفريقيا، التى عقدت على مدى ثلاثة أيام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، تعكس الاهتمام الدولي المتزايد تجاه القارة الإفريقية.

وأوضح متحدث رئاسة الجمهورية - في تصريح لقناة "النيل" للأخبار، على هامش أعمال القمة الأمريكية الإفريقية في واشنطن - أن القارة الإفريقية بها إمكانات كامنة كبيرة جدا على مستوى الموارد، والمواد الأولية والطاقة البشرية.

وأكد أن القارة الإفريقية تفتقد إلى البنية الأساسية القارية، لاسيما شبكة المواصلات، بكل مكوناتها سواء طرق أو محاور ربط ما بين الدول أو محاور داخلية أو طرق الربط البحري أو حتى الرحلات الجوية المباشرة.