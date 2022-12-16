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لو عاوز تبقى تاجر تموينى.. 7 شروط مطلوبة لاعتمادك.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الشروط اللازم توافرها لاعتماد تاجر تموينى مستجد للعمل في المنافذ التموينية، على النحو الآتي:

1-أن يمتلك التاجر محل تجارى مرخص ويتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحه لأتقل عن 30 متر ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل.

2- أن يكون لدى التاجر سجل تجاري دون شرط مرور عام على قيده.

3- أن يكون كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الإعمال العام.

4- أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة.

5 -وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.

6- أن يتقدم بكشوف ترغيب أي عدد من البطاقات التموينية طبقا لحاجة المنطقة لهذا النشاط.

7- يتم تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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