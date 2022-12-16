شكرا لقرائتكم خبر عن 61 % من القراء يؤيدون مطالب زيادة مخصصات ترميم المبانى الأثرية والتاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات ترميم المبانى الأثرية والتاريخية؟، أيد غالبية القراء مطالب زيادة مخصصات ترميم المبانى الأثرية والتاريخية. وأيد 61% من القراء مطالب زيادة مخصصات ترميم المبانى الأثرية والتاريخية،، بينما عارض 39% من القراء مطالب زيادة مخصصات ترميم المبانى الأثرية والتاريخية.

نتيجة الاستطلاع