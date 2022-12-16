شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخصص 7 خطوط خدمة خاصة لنقل رواد معرض الكتاب 2023.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محافظة القاهرة لاستقبال الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي ستقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2023، حيث وفرت المحافظة أسطولا من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار المعرض.

وأعلنت محافظة القاهرة عن توفير 58 أوتوبيسا لخدمة زوار معرض الكتاب تغطى معظم مناطق القاهرة، بالإضافة للخطوط الحالية العابرة، وهذه الأتوبيسات ستضع لافتة "خدمة معرض الكتاب" عليها، مع تكثيف الأتوبيسات في الخطوط التي تشهد إقبالا على المعرض .

تفاصيل الخطوط:

تخصيص 7 خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض بأتوبيسات الهيئة .

الخط الأول: ميدان عبد المنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.

الخط الثاني: دوران شبرا ثم شارع شبرا مرورًا بميدان أحمد حلمي ثم شارع رمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات .

الخط الثالث: النزهة الجديدة مرورًا بميدان الحجاز ثم السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل وصولًا إلى المعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات .

الخط الرابع: الأميرية مرورًا بميدان المطرية والحلمية ثم كلية بنات عين شمس وميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 7 سيارات.

الخط الخامس: ميدان الجيزة ثم جامعة القاهرة مرورًا بالقصر العيني والسيدة عائشة والاوتوستراد وجامعة الأزهر فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.

الخط السادس: صقر قريش مرورًا بكارفور المعادى ثم نادى وادى دجلة والطريق الدائرى ومحور المشير وصولًا إلى معرض الكتاب ويخدم هذا الخط 5 سيارات.

الخط السابع: المظلات ثم سراي القبة مرورًا بروكسى والسبع عمارات والحى الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير فالمعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات .



جانب من المعرض