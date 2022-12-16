غرفة التجارة الأمريكية تقيم مأدبة عشاء للرئيس السيسى بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات بين مصر وأمريكا

القاهرة - سامية سيد - الرئيس عبد الفتاح السيسي

واشنطن - محمد الجالى الجمعة، 16 ديسمبر 2022 05:47 ص

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، في واشنطن في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرفه، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وبحضور كلٍ من سوزان كلارك الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية، وجون كريستمان رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، بالإضافة إلى رؤساء ومديري العديد من كبري الشركات الأمريكية.

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