شكرا لقرائتكم خبر عن "طلاقة القدرة الإلهية فى العطاء والمنع".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "طلاقة القدرة الإلهية فى العطاء والمنع"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق مشددة، على أئمة المساجد ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق.

وحول نفس موضوع الخطبة تطلق وزارة الأوقاف قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر الشريف إلى محافظة مطروح، تضم 10 علماء "5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف".

ووضعت وزارة الأوقاف، خطة مكبرة لتدريب جميع أئمة المساجد على عملية بناء الخطبة العصرية الحديثة من ناحية المبنى والمعنى وفن الإلقاء، وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى، بوزارة الأوقاف، أن الدورة التدريبية ستشمل التركيز على ختام الخطبة وخاصة الدعاء بحيث يكون ملائم لموضوع الخطبة بعيدا عن المقدمات والخواتيم المحفوظة الطويلة، والتدريب على أن يٌلم الخطيب بموضوع الخطبة فى الوقت المحدد لها فى حدود 10 دقائق.

وشدد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، على أن الهدف من الدورات التدريبية للأئمة هو مواكبة التطورات العصرية والمستجدات، والقدرة على بناء خطبة محكمة النسج، وأن يكون دائم التطوير لأساليب أدائه، ولا يركن إلى مجرد جمل وعبارات محفوظة، دون أن يدقق فى معنى كل جملة وكلمة، ومدى اتساقها مع الموضوع ومناسبتها للزمان والمكان والمجتمع الذى يخاطبه.