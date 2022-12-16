شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تذيع فيلما عن إطلاق المرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيلما تسجيليا عن فعاليات إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ونظمت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، بمقر الهيئة احتفالية ضخمة لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى ممثلى بعض المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وعدد من سفراء بعض الدول بالقاهرة، ورؤساء الهيئات القضائية.