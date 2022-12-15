شكرا لقرائتكم خبر عن سفير قطر بمصر: العلاقات بين البلدين تشهد انطلاقة وتعاونا ملحوظا بمختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاحتفالية المقامة بمناسبة مرور 50 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، حيث استقبله السفير سالم مبارك آل شافي، سفير قطر لدى مصر، وشهدت الاحتفالية حضور عدد من الوزراء والمسئولين، وسفراء عدد من الدول لدى مصر.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة، استهلها بالإعراب عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية بمناسبة مرور خمسين عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقة، التي طالما جمع مصر بها وبشعبها الشقيق علاقات أخوة وتعاون على مختلف الأصعدة، حيث تتزامن هذه المناسبة مع الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.

وخلال الاحتفالية، أعرب السفير سالم مبارك آل شافي، سفير قطر لدى مصر، عن سعادته بتزامن الاحتفال باليوم الوطنيّ لبلاده مع مناسبة غالية هي مرور خمسين عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية مصر العربية، والتي تشهد حاليا انطلاقة وتعاونا ملحوظا في مختلف المجالات، وحراكا على جميع الأصعدة، بما فيه تحقيق الخير للبلدين.