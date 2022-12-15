شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشكر الجالية المصرية فى قطر لدورها كجسر حضارى وإنساني بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاحتفالية المقامة بمناسبة مرور 50 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، حيث استقبله السفير سالم مبارك آل شافي، سفير قطر لدى مصر، وشهدت الاحتفالية حضور عدد من الوزراء والمسئولين، وسفراء عدد من الدول لدى مصر.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة، استهلها بالإعراب عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية بمناسبة مرور خمسين عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقة، التي طالما جمع مصر بها وبشعبها الشقيق علاقات أخوة وتعاون على مختلف الأصعدة، حيث تتزامن هذه المناسبة مع الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.

ودعا رئيس الوزراء، في كلمته، إلى جعل الاحتفال بمرور 50 عاماً مضت على العلاقات المتميزة بين البلدين، يقترنُ بالعزم الصادق على جعل القادمٍِِ منها أكثر تميزاً، من خلال النهوض بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق جديدة، تتعزز فيها الاستثمارات المشتركة، والتجارة البينية والسياحة والتعاون في المشروعات الاستراتيجية وقطاعات النقل والخدمات المالية وغيرها من مجالات لدى البلدين فرص وإمكانات واعدة بها، وعلى النحو الذى يدعم قاطرة التنمية والتقدم فيهما.

وقبل أن يختتم كلمته، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، بتحية إعزاز إلى الجالية المصرية في دولة قطر، وتقدير دورها كجسر حضاري وإنساني نابض بين البلدين، كما أعرب عن تقدير الدولة المصرية للسلطات القطرية الكريمة التي تُحيط هذه الجالية بعناية أخوية، لافتاً إلى إن هذا الجانب الإنساني من العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين لَهُو شاهدٌ واضحٌ، ودليلٌ قاطعٌ، على ما بين البلدين من خصوصية وعمق، وما يجمعهما من روابط على مختلف المستويات والأصعدة.

وفي ختام الكلمة، توجه رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة لدولة قطر الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً لشعبي قطر ومصر دوام التنمية والتقدم والاستقرار.