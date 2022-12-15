شكرا لقرائتكم خبر عن 72 ساعة تؤكد مكانة مصر الخارجية.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها الرئيس السيسى فى واشنطن.. 72 ساعة تؤكد مكانة مصر الخارجية.. الإدارة الأمريكية تؤكد التزامها بتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

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ـ الرئيس السيسى فى واشنطن.. 72 ساعة تؤكد مكانة مصر الخارجية.. الإدارة الأمريكية تؤكد التزامها بتعزيز أطر التعاون بين البلدين ـ الرئيس السيسى فى واشنطن.. 72 ساعة تؤكد مكانة مصر الخارجية.. الإدارة الأمريكية تؤكد التزامها بتعزيز أطر التعاون بين البلدين

ـ 10 محاور ترسم مستقبل العلاقات الأمريكية الأفريقية.. تقدير أمريكى لجهود الرئيس السيسى الفاعلة لتحقيق الأمن والاستقرار.. تأكيد أهمية دعم اندماج القارة الأفريقية فى الاقتصاد العالمى.. ضرورة زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية.. إقامة شراكات "أمريكية – أفريقية" تدفع بمسيرة التنمية بالقارة.. عرض ملامح المشروعات الأمريكية فى أفريقيا.. تعزيز أمريكى لدول الاتحاد الأفريقى فى إطار تشديد «بايدن» على أهمية أفريقيا بالنسبة لواشنطن.. التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات.. دعم الجهود المصرية فى السعى نحو تحقيق الاستقرار والتنمية فى الشرق الأوسط.. حرص «مصرى - أمريكى» على دعم الشراكة الاستراتيجية.. تناول سبل مواجهة تداعيات الأزمة «الروسية الأوكرانية» وما بعد كورونا



