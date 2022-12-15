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شركة مياه القاهرة تعلن إنهاء أعمال الإحلال والتجديد بمحطة الأميرية وعودة الضخ

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة  الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه الأميرية، لافتة إلى أنه تم الدفع بكافة المعدات والفنيين والمهندسين لإنهاء الأعمال قبل الموعد المحدد بـ 4 ساعات، وإذ تأسف الشركة عن فترة الانقطاع لظروف خارجة عن إرادتها.

كانت شركة مياه القاهرة، قد أعلنت قطع المياه عن  بعض مناطق مصر الجديدة (ميدان روكسى ومتفرعاته – شارع الميرغنى ومتفرعاته – إبراهيم اللقانى ومتفرعاته – شارع نزيه خليفة ومتفرعاته – منطقة البارون – منطقة الاتحادية ) وضعفها بمناطق (ميدان صلاح الدين  ومتفرعاته – ميدان الاسماعيلية ومتفرعاته )، وكذا مدينة النور بالزاوية الحمراء، بسبب أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه الأميرية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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