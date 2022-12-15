شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعلن تخصيص 100 مليار دولار لمساندة ودعم الدول الأفريقية وتعزيز أمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه سيتم تخصيص 100 مليار دولار لمساندة ودعم الدول الأفريقية وتعزيز أمنها.

جاء ذلك في كلمة الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اليوم الثالث والأخير لقمة القادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا، التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأعرب عن تطلعه إلى الاستماع من القادة الأفارقة بشأن القضايا والمسائل الأساسية وذات الأولوية التي يجب العمل على إنجازها في القارة السمراء، وكيف يمكن العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وأفريقيا.

دعا الرئيس الأمريكى جو بايدن الاتحاد الأفريقى للانضمام إلى مجموعة العشرين كعضو دائم، بحسب سكاى نيوز، مؤكدا أن واشنطن تدعم بالكامل إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليشمل التمثيل الدائم لإفريقيا.