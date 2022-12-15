شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: توقيت عقد القمة الأمريكية الأفريقية مهم للغاية وسط تحديات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، إن القمة الأفريقية الأمريكية تأتي في وقت مهم للغاية بعد 8 سنوات من الانقطاع بعد آخر قمة عقدت فى عهد الرئيس الأسبق أوباما.

وأضاف رئيس تحرير جريدة الخليج 365، خلال مداخلة بشاشة «إكسترا نيوز»: «القمة جاءت في وقت مهم بعد الأزمة الأوكرانية الروسية، وكذلك ما بعد كورونا وكذلك قمة المناخ بشرم الشيخ، حيث كانت الدول الإفريقية لها مطالب مهمة، حيث تدفع الدول الإفريقية ثمنا كبير للتغيرات المناخية رغم أنها لا تساهم فى الانبعاثات».

وتابع الكاتب الصحفى أكرم القصاص: «الدور المصرى على مدى السنوات السابقة فى الدائرة الأفريقية وبناء العلاقات مع إفريقيا على الشراكة والتعاون والانطلاق وحق أفريقيا فى تنمية عادلة تتطلب دعم الدول الوطنية، ووجود سياقات مختلفة للتنمية المستقلة فى كل دولة، حيث سعت مصر لتحقيق ذلك على مدى سنوات سابقة إلى عقد عدد من القمم مع الصين وروسيا والتكتلات العالمية».