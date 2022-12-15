شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس غد دافئ نهاراً وشبورة والصغرى بالقاهرة 15 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.



التضامن: انخفاض نسبة التعاطى بين العاملين بالدولة لـ0.5% بعدما كانت 8% عام 2019 التضامن: انخفاض نسبة التعاطى بين العاملين بالدولة لـ0.5% بعدما كانت 8% عام 2019

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في الندوة التي نظمتها كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، حول "التوعية ودور الدراما في تغيير المجتمع"، بحضور السيناريست الدكتور مدحت العدل وكبار الكتاب وأساتذة الجامعات والفنانين.

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، تجربة المرصدالإعلامي للصندوق باعتبارها من التجارب الرائدة نتيجة النجاح الكبير الذى حققه المرصد على مدار السنوات الماضية في رصد التناولالدرامي لظاهرة التدخين وتعاطي المواد المخدرة وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماع في سياق دورهالذي رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهنالتمثيلية ،مؤكدا أن الدراما هي أحد أهم أدوات تشكيل معرفة ووجدان الأطفال والشباب تجاه القضايا الاجتماعية ومنها قضية المخدراتووفقا لنتائج البحث الذي أجراه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على طلاب مدارس الثانويحيث تبين أن 72% من طلاب المدارس الثانوي يستقون معلوماتهم عن المخدرات من وسائل الإعلام و18% من الزملاء والأصدقاء و12% من الأقارب.



الضرائب: لم نعتمد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة لإرسال الفواتير الإلكترونية الضرائب: لم نعتمد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة لإرسال الفواتير الإلكترونية

تؤكد مصلحة الضرائب المصرية أنه لم يتم اعتماد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم (337 ) لسنة 2022، بالترخيص لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E- Tax بالعمل مقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية فى بيان لها أنها غير مسئولة عن أي تعاملات مع أى كيانات غير معتمدة، حيث أن الاعتماد على البرامج والأنظمة الوسيطة يُعد مخالفة للقانون، مؤكدة أن إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الالكترونية كنظم معتمدة من المصلحة لا يمت لمصلحة الضرائب بصله من قريب أو من بعيد .



غلق منزل كوبرى عرابى تجاه الدائرى غدا ولمدة 45 يوما للتطوير غلق منزل كوبرى عرابى تجاه الدائرى غدا ولمدة 45 يوما للتطوير

إغلاق إدارة المرور، منزل كوبرى أحمد عرابى بشكل كلى فى الاتجاه المؤدى إلى الطريق الدائرى، ونفق أحمد عرابى لمدة 45 يوم، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمنى، أنه في ضوء تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبرى أحمد عرابى تحديداً أعلى شارع السودان بالاتجاهين، والتي تشمل على أعمال هدم وإزالة الطبقة الاسفلتية للكوبرى بالكامل بالاتجاهين، وصيانة الأعمدة والبلاطات الخرسانية ضمن المشروعات القومية لخطة التطوير الشاملة بمناطق غرب القاهرة الكبرى.

القوات البحرية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة فى نطاق البحر الأحمر

تمكنت القوات البحرية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عن طريق البحر، حيث وردت معلومات تفيد باعتزام إحدى العائمات القيام بعملية تهريب للمواد المخدرة فى نطاق الأسطول الجنوبى.

وتم دفع إحدى الوحدات البحرية لمعارضة العائمة المشتبه بها لتنفيذ حق الزيارة والتفتيش ، وخلال إجراءات التفتيش تم العثور على عدد (113) لفافة من المواد المخدرة ، وتم تسليم المواد المخدرة إلى جهات الاختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

يأتى ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين وحماية الحدود البرية والساحلية على جميع الإتجاهات الاستراتيجية، والتصدى بكل حسم للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن.



رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين حسام هيبة رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين حسام هيبة رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين حسام أحمد هيبة، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا للمستشار / محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للمستشار محمد عبد الوهاب، على جهوده التي بذلها خلال فترة رئاسته للهيئة، والتي ساهمت في إتاحة مناخ جاذب للاستثمارات على المستويين المحلي والأجنبي، في ظل هذه الفترة الحرجة التي تشهد العديد من تداعيات أزمات عالمية متلاحقة.

تجدر الإشارة إلى أن حسام أحمد هيبة، كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار.



"الصحة": حملة التطعيم ضد شلل الأطفال حققت 97% من المستهدف "الصحة": حملة التطعيم ضد شلل الأطفال حققت 97% من المستهدف

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 97% من الأطفال المستهدفين بالحملة القومية المجانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي أطلقها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، صباح يوم الأحد الماضي الموافق 11 من ديسمبر الجاري، وذلك حرصاً على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، بما يضمن الحفاظ على مصر خالية من المرض.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف تطعيم 16 مليون طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من عمر يوم إلى 5 سنوات، مؤكداً استمرار عمل الحملة حتى نهاية اليوم الخميس، لحين الانتهاء من تطعيم كافة الأطفال المستهدفين، وحرصاً من الوزارة على إتاحة فرصة التطعيم لكافة الأطفال الذين كان لديهم أي موانع من تلقي التطعيم.

وأضاف «عبدالغفار» أن المحافظات الأعلى في نسب التغطية كانت (سوهاج، الشرقية، البحر الأحمر، المنيا، القليوبية)، مشيراً إلى أن التطعيمات متوفرة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية، فضلاً عن الفرق الطبية المتمركزة في الميادين الكبرى، ومحطات القطارات والأتوبيسات ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد، والكنائس، والنوادي وفي الأسواق، والحدائق العامة، ومواقف سيارات السفر.



"التموين" تطرح السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 10.5 جنيه للكيلو "التموين" تطرح السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 10.5 جنيه للكيلو

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من سلعة السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة لبيعه للمواطنين بسعر 10.5 جنيه للكيلو، وأيضا طرحه على بطاقات التموين، ضمن العديد من السلع الأساسية، كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وفقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطوير وتحديث خطوط الإنتاج بمصنع شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إحدى شركات وزارة التموين، ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألفا إلى 21 ألف طن بنجر يوميا، وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر يوميا، الأمر الذى أدى إلى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلي وسد فجوة الاستيراد من الخارج، حيث نجحت الدولة في تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر المحلى المنتج من" البنجر والقصب" يقرب من 90%، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة صناعة السكر في مصر.