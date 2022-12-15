شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: نراقب أكثر من 8 آلاف منشأة سياحية.. ويوجد 1200 فندق بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عن مجموعة من الأرقام والإحصائيات المتعلقة بقطاع السياحة في مصر، موضحًا أن وزارة السياحة والآثار تقوم بدورها كمنظم ورقيب على ما يقرب من 8 آلاف منشأة سياحية.

وقال الوزير إنه يوجد في مصر 1200 منشأة فندقية، و1325 مطعما سياحيا، وأكثر من 2400 مزار سياحي، و480 مركز غوص وأنشطة بحرية، بالإضافة إلى أكثر من 2160 موقعا أثريا و43 متحف آثار.

وأكد وزيرة السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة، على أن الوزارة تقوم بدورها كمراقب ومنظم ومحفز وذلك كله بهدف حماية المستهلك النهائي وهو الزائر أو السائح، من أجل تحسين الخدمة السياحية والتجربة السياحية المقدمة فى مصر، والنهوض بصناعة السياحة.











































































































