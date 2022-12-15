شكرا لقرائتكم خبر عن المعمل المرجعى بالمستشفى البيطرى للقوات المسلحة يحصل على شهادة نظام الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل المعمل المرجعى للتلقيح الاصطناعى ونقل وحفظ الأجنة بالمستشفى البيطرى للعلاج والتحاليل المعملية التابعة لإدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، على شهادة نظام الجودة من المجلس الوطنى للاعتماد لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة طبقاً للمواصفات الدولية ISO/IEC17025:2017 من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك).

ونظمت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة فعالية تسلم شهادة الاعتماد الدولى عُرض خلالها فيلماً تسجيلياً من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول منظومات التطوير والتحديث داخل منظومة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة أعقبه عرض فيلم تسجيلى عن مراحل إعداد نظام الجودة بالمعمل.

وألقي اللواء طبيب بيطرى أحمد محمد الشاذلى مدير إدارة الخدمات البيطرية كلمة أكد فيها أن حصول المعمل على شهادة الإعتماد الدولى جاء تتويجاً للعديد من الإجراءات وورش العمل لتدريب الضباط والعاملين على متطلبات إنشاء نظام الجودة وتطوير جميع الجوانب التعليمية والإدارية للمعمل طبقاً لأحدث النظم العالمية للجودة.

وألقى المهندس أحمد محمد نصر مدير عام إدارة إعتماد معامل الإختبار بالمجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) كلمة أعرب خلالها عن تقديره للمستوى المتميز الذى تتمتع به إدارة الخدمات البيطرية مما أسهم فى حصول المعمل المرجعى للتلقيح الإصطناعى ونقل وحفظ الأجنة للقوات المسلحة على شهادة الإعتماد الدولية.

وفى نهاية الفعالية تم تسليم شهادة الجودة لمدير إدارة الخدمات البيطرية وتبادل الدروع ، حضر الإحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة وممثلى المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك).