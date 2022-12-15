شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع المشروعات التنموية والخدمية فى الإسكندرية ومطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية وتطوير المناطق العشوائية بمحافظتيْ الإسكندرية ومطروح، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء، أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي، مدير المشروعات القومية الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

بدأ الاجتماع بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة الدولة، التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المتعلقة بتعزيز الجهود القائمة في تطوير مختلف المدن والأحياء بمحافظات الجمهورية، في ظل نهج الدولة الاستراتيجي لرفع كفاءة وتحديث الخدمات والمرافق والبنية التحتية، مع تطوير المناطق العشوائية، بما يساعد في توفير حياة كريمة للمواطنين، جنبا إلى جنب مع المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن اجتماع اليوم يخص متابعة موقف مشروعات البنية الأساسية وتطوير المناطق العشوائية بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، ولا سيما أن هناك مشروعات تنموية غير مسبوقة تشهدها محافظة الإسكندرية في هذه المرحلة، التي يتم تنفيذها بمراعاة الحفاظ على الطابع الثقافي والمعماري المميز للإسكندرية، كما تشهد محافظة مطروح تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ودعم مشروعات البنية الأساسية، وذلك استكمالا لحجم المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بهاتين المحافظتين على مدار السنوات الماضية؛ في إطار الرؤية التنموية الشاملة للدولة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تناول معدلات إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالمحافظتين، خاصة مشروعات الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والرصف والمياه والصرف الصحي، للمساهمة في التيسير على المواطنين من أبناء المحافظتين.

وقد شهد الاجتماع التأكيد على أنه جار الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق العشوائية بمحافظة الإسكندرية، وسيتم إدخال العديد من الخدمات لها، ورصفها عقب الانتهاء من المشروعات الخدمية، إضافة إلى استمرار العمل بالمشروعات الخدمية بمحافظة مطروح.