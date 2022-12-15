شكرا لقرائتكم خبر عن قدم بسرعة.. وظائف خالية فى 15 محافظة برواتب تصل إلى 6000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى عن نشرة التوظيف الدورية التي تصدرها عن فرص عمل جديدة، متوفرة فى 15 محافظة، هى: القاهرة، الشرقية، القليوبية، الغربية، الدقهلية ، دمياط، شمال سيناء ، جنوب سيناء، قنا، أسيوط، سوهاج، المنوفية، الجيزة، السويس، والإسكندرية.. وفي التخصصات الآتية: مهندسين ( كهرباء – ميكانيكا – زراعى )، ومشرفين، ومدير فرع ، ومحاسبين منهم 5%، وبائعين، وعمال إنتاج، ومندوبين مبيعات، وسائقين، وكافة المهن الفنية ، وأفراد أمن فى مواقع متميزة وفنادق خمس نجوم، وأخصائيين تمويل وقروض، وتمويل ، ومدرسين، وموارد بشرية وكافة تخصصات وظائف الفندقة، وتخصصات أخرى .

وجاء ذلك عبر الطلبات التي تلقتها من 62 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة، تؤكد وجود 4510 وظائف خالية، فى عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه وتصل إلى 6000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك لشغلها خلال شهرى ديسمبر 2022 الجاري، ويناير 2023.

وأوضحت "القوى العاملة" فى بيان لها، أنه على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.. وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.