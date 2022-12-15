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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023/2022.
”الخليج 365” يوضح في السطور التالية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية.
- السبت 21 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.
- الأحد 22 يناير 2023، امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.
- الإثنين 23 يناير 2023، امتحان مادتي العلوم، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
- الثلاثاء 24 يناير 2023، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.
- الأربعاء 25 يناير 2023، امتحان مادة الهندسة.
- الخميس 26 يناير 2023، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).