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ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023/2022.

 

 

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية.

 

 

- السبت 21 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

 

 

- الأحد 22 يناير 2023، امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

 

 

- الإثنين 23 يناير 2023، امتحان مادتي العلوم، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

 

 

- الثلاثاء 24 يناير 2023، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

 

 

- الأربعاء 25 يناير 2023، امتحان مادة الهندسة.

 

 

- الخميس 26 يناير 2023، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية (خاص بالسعيدية).

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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