شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023/2022. ”الخليج 365” يوضح في السطور التالية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية. ”الخليج 365” يوضح في السطور التالية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية. - السبت 21 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط. - الأحد 22 يناير 2023، امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية. - الإثنين 23 يناير 2023، امتحان مادتي العلوم، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. - الثلاثاء 24 يناير 2023، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية. - الأربعاء 25 يناير 2023، امتحان مادة الهندسة. - الخميس 26 يناير 2023، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).