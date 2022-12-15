شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يلتقى ممثل رئيس الوزراء البريطانى للتجارة مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس كامل الوزير فى ختام زيارته للمملكة المتحدة مع جيفري دونالدسون ممثل رئيس الوزراء البريطانى للتجارة مع مصر.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة فى مختلف المجالات، لا سيما مجالات النقل بمختلف أنواعه.

واشار وزير النقل الى تعدد المشروعات والفرص المتاحة فى مصر فى مجال النقل، داعيا الحكومة البريطانية إلى المزيد من التشجيع والدعم للشركات البريطانية للانخراط فى هذه المشروعات والاستفادة من الفرص المتاحة فى مصر. كما أعرب عن ترحيب مصر بالعمل مع الشركات البريطانية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التى تمتلكها.

وأكد كامل الوزير على التعاون القائم بين البلدين فى مجال تصنيع عربات خطى المونوريل، وبمشاركة هيئة تمويل الصادرات البريطانية، مؤكدا ان هذا المشروع يمثل نموذجا للتعاون يمكن محاكاته فى عدة مشروعات كبرى يتم تنفيذها فى مجال النقل فى مصر.

من ناحيته، أعرب ممثل رئيس الوزراء البريطانى للتجارة مع مصر عن تطلع المملكة المتحدة الى تعميق التعاون والعمل المشترك مع مصر فى المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف مجالات النقل والبنية الاساسية، وذلك بهدف تحقيق الازدهار فى مصر، والاستفادة من الفرص المتاحة بها.

كما أعرب دونالدسون عن تهنئة الحكومة البريطانية لمصر بمناسبة نجاح مؤتمر تغير المناخ الذى استضافته فى شرم الشيخ، مشيرا لمشاركة رئيس الوزراء ريشى سوناك فى الموتمر، ولقائه مع السيد الرئيس، ومؤكدا على رغبة المملكة المتحدة على تعزيز التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، والتنسيق بشان القضايا ذات الاهتمام المشترك.