شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل خدمة جديدة بعربات الدرجة الثالثة بالوجه البحرى وجعلها مكيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل خدمة جديدة بعربات الدرجة الثالثة، وجعلها "مكيفة"، لخدمة ركاب محافظات الوجه البحرى، وذلك فى إطار العمل على توفير سبل الراحة للركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم وفقاً لما يتناسب مع تحقيق سياسة التطوير المنشودة، على أن تبدأ الخدمة من يوم السبت الموافق 17 / 12 / 2022.

وجاء بيان الهيئة القومية لسكك حديد مصر كالتالى..

-اعتبارا من يوم السبت الموافق 17 / 12 / 2022 يتم تشغيل قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 18.00 ويصل الإسكندرية الساعة 20.55 وبتركيب [8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه]

-واعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 / 12 / 2022 يتم تشغيل قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 05.35 ويصل القاهرة الساعة 08.30 وبالتركيب [8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه]