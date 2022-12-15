شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الايطالى: مستعدون لدعم مشروع المرصد الفلكى المصرى الكبير بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السفير الإيطالي في مصر ميشيل قوراني عن استعداد الجانب الإيطالي لدعم مشروع المرصد الفلكي المصرى الكبير الذى يقوم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حاليًا بإنشائه على أحد القمم الجبلية فى جنوب سيناء.

جاء ذلك خلال الندوة العلمية حول التعاون المصري الإيطالى فى مجالات الفلك وعلوم الفضاء، التي نظمها المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة والمعهد الإيطالى الوطنى للفلك، بحضور لفيف من أساتذة وباحثى الفلك بقاعة المؤتمرات فى المعهد، بالإضافة إلى عدد كبير افتراضيًا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الفضاء الإيطالى الذى يوافق 16 ديسمبر الجارى.

وأشاد السفير الايطالى بالتعاون القائم بين الجانب المصرى والإيطالى فى مجالات الفلك وعلوم الفضاء، مؤكدا الدور التاريخى لعلماء الفلك المصريين.

ومن جانبه، أشار الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى اسهامات مرصد حلوان ومرصد القطامية الفلكيين، فى تصنيف عدد من المجرات الفلكية، وكذا اكتشاف العديد من النجوم المُتغيرة.

كما استعرض إمكانيات المعهد فى رصد الأقمار الصناعية بداية من عام 1957 وكذلك رصد الحطام الفضائى الذى أصبح خطرا يُهدد صناعة الفضاء العالمية.

وأشار إلى الجهود المصرية لإنشاء المرصد الفلكى البصرى الكبير، والمقرر إنشاؤه على أحد القمم الجبلية في محافظة جنوب سيناء.

وعرض الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رؤية المعهد وخطة إنشاء المرصد الفلكى الكبير، والذى سيتكون من مرآة قطرها 5ر6 متر.

وأوضح أن المعهد بدأ بدراسة خواص الموقع وتحديد أهم المحددات الفلكية بهذا المرصد الجديد، حيث إنه سيكون من أكبرالمراصد الفلكية فى شمال إفريقيا والوطن العربى، خلفًا لمرصد القطامية الفلكى الذى يحتوى على مرآة قُطرها 74 بوصة.

واستعرض الجانب الإيطالى إمكانيات الفلك الراديوي الذى يمتكله ويُديره المعهد الإيطالى، وهو الأمر الذى يؤكد على أهمية التعاون المُشترك بين الجانبين؛ لإدخال هذا النوع من الأرصاد الفلكية فى مصر.

وألقى الدكتور ماسيمو كابيتشولى أحد أكبر أساتذة الفلك في إيطاليا وأوروبا، الضوء على تاريخ التعاون بين الجانبين في مجال الأرصاد الفلكية، مشيدًا بخطة المعهد القومي لإنشاء المرصد الفلكى الجديد، لافتا إلى أنه قام بزيارة للمنطقة المُزمع إنشاء المرصد بها خلال مايو الماضى.

وانتهت الورشة إلى إصدار عدة توصيات ألقاها الدكتور دومينكو مارتينيز المستشار العلمي بالسفارة الإيطالية بمصر، ومن أهمها زيادة التبادل العلمي بين الجانبين في مجالات الفلك وأبحاث الفضاء، وتجديد توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين المعهد وعدد من المراصد الفلكية الإيطالية والأوروبية.