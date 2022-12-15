شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1900 حالة تعد للمقاهى وتحرير 26 محضر لمحلات مخالفة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة بسوق البطران ومحيطه بنطاق حى الهرم، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من وجود تعديات وإشغالات وباعة مفترشين للطريق العام الأمر الذى يتسبب فى إعاقه للحركة المرورية .

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود الحملات التي استمرت على مدار ثلاثه أيام وأسفرت عن رفع كافة حالات الإشغال والتعديات والباعة المفترشين للطريق العام إلى جانب إزالة الحواجز والأوتاد الحديدية وسيارات الباعه المتروكة بالطريق وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع وتحقيق السيولة المرورية.

كما تابع محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق لتنفيذ حملات لرفع الإشغالات على مدار يومين بالقطاع والتى أسفرت عن تحرير 26 محضر لمحلات مخالفة ورفع ومصادرة 1900 حالة إشغال ضمت كراسى وشيش وثلاجات وإستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين، وقد تم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام بالإضافه إلى شن حملات لرفع الإشغالات بمنطقه مساكن الشباب بالرماية .

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الاشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



رفع إشغالات المحال بالجيزة



رفع الإشغالات والمخالفات في الجيزة