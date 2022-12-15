شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تضع عدة ضوابط لامتحانات الفصل الدراسى الأول للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية، تعليمات لمديري المدارس، بشأن الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث أكدت على عدم تأخر الملاحظين في الدخول الى اللجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة، وعدم السماح بقراءة الصحف والمجلات والمأكولات والمشروبات ويحظر نهائيا التدخين أثناء انعقاد اللجنة لجميع العاملين والطلاب.

وشددت على حظر دخول عمال الخدمات داخل اللجان التي يؤدي بها الامتحان إلا للضرورة القصوى والحالات الطارئة وموافقة رئيس اللجنة، والزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بالمدرسة بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد بأن جميع الطلاب غادروا المدرسة بسلام ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجنة.

وطالبت المديريات التعليمية، بتجنب أثارة أي مشاكل أثناء سير الامتحانات وسرعة الخطار أمن الإدارة عند حدوث أى مشكلة وإدارة المرحلة بالمديرية، والتصحيح أولا بأول وفق جدول الامتحان وعدم السماح بالانفراد بالتصحيح على أن يتم مراجعة التصحيح بكل دقة، كما وجهت المديريات وتشكيل لجان خاصة بالتصحيح داخل كل مدرسة وتوزيع العمل موقع عليه من أعضاء لجان التصحيح ومتابعة سرعة الانتهاء من التصحيح أولا بأول وفق جدول الامتحان وعدم السماح بالانفراد بالتصحيح علي أن تم التصحيح بكل دقة.

وأكدت المديريات، علي عدم إعلان النتيجة إلا بعد انتهاء التوجيهات الفنية من مراجعة 10% واعتمادها من الإدارة التعليمية، واتاحة النتيجة لأولياء الأمور واعلانها في أماكن واضحة بالمدارس بالمجان (وتكون بالألوان للصفين الرابع والخامس الابتدائي).