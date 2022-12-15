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المطارات المصرية تستعد للعام الجديد بأشجار الكريسماس ومجسمات بابا نويل ..صور

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القاهرة - سامية سيد - تزينت المطارات المصرية ومبانى مطار القاهرة الثلاثة استعداداً لاستقبال العام الميلادى الجديد، حيث تم التنسيق بين صالات المطار المختلفة سواء مبانى الركاب رقم 1 و 2 و 3 ومبنى الصالة الموسمية ومبنى صالة 4 لوضع الزينات وأشجار الكريسماس ومجسمات لبابا نويل والهدايا في أرجاء المطارات.

 

وقال المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن الاستعداد للعام الجديد بتزيين مطار القاهرة وباقي المطارات المصرية، وخاصة مطارات الجذب السياحي في شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب يهدف لنشر أجواء الاحتفال وبث البهجة لدي المسافرين والقادمين لقضاء اجازة رأس العام في مصر والتي من المتوقع أن تشهد إقبالا سياحيا.

 

وأضاف أنه تم تخصيص أماكن لالتقاط الصور التذكارية مع تلك الديكورات مما يترك ذكرى طيبة في أذهان المسافرين.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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