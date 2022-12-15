شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية لصيانة كوبرى أحمد عرابى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع تنفيذ بعض أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبرى أحمد عرابى.. مما يستلزم الغلق الكلى لمنزل كوبرى أحمد عرابى تحديداً أعلى شارع السودان بالإتجاه المؤدى إلى الطريق الدائرى ونفق أحمد عرابى.. على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار 24 ساعة لمدة (45 يوماً) إبتدءاً من الساعة 1 صباحاً يوم الجمعة الموافق 16/12/2022 وحتى صباح يوم الإثنين الموافق 30/1/2022.. وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

ـ حركة سير المركبات القادمة من شارع أحمد عرابى وترغب بالسير إتجاه الطريق الدائرى ونفق أحمد عرابى تقوم بالنزول إتجاه المنزل المؤدى إلى مناطق (ميدان مدينة الأمل – المطار – إمبابة) .

ـ إستكمال السير بشارع المطار حتى ميدان مدينة الأمل ثم الدخول يساراً إتجاه شارع مدينة الأمل وصولاً حتى محور أحمد عرابى (بعد إستحداث فتحة دخول بعرض 20 متر تتخلل الجزيرة الفاصلة بين شارع مدينة الأمل ومحور أحمد عرابى) .

ـ الدخول يميناً بمحور أحمد عرابى إتجاه نفق أحمد عرابى والطريق الدائرى .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.