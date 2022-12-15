شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح جونسون بعد ترك رئاسة وزراء بريطانيا تسجل مليون إسترلينى فى 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق أكثر من مليون جنيه إسترليني من أربع خطابات مدفوعة الاجر القاهم في احداث مختلفة خلال شهرين بعد تركه لداونينج ستريت، وفقا لصحيفة الجارديان.

كما قبل رئيس الوزراء السابق أكثر من 40 ألف جنيه إسترليني من الإقامة المجانية من مانح حزب المحافظين اللورد بامفورد وزوجته بعد مغادرة داونينج ستريت آند تشيكرز في سبتمبر، وفقًا لتحديث سجل المصالح المالية للأعضاء.

تتضمن خطابات جونسون حصوله على مبلغ 277 ألفا و723 جنيهًا إسترلينيًا من مصرفي الاستثمار في Centerview في نيويورك ، و261 ألفا و625 جنيهًا إسترلينيًا من Hindustan Times في الهند ، و 215 ألفا و275 جنيهًا إسترلينيًا من Televisão Independente لإلقاء خطاب في لشبونة، بالإضافة إلى 276 ألف جنيه إسترليني من وسطاء التأمين في الولايات المتحدة في سبتمبر.

ووفقا للتقرير، حصل رئيس الوزراء السابق على الاذن بالمشاركة في التحدث من خلال وكالة هاري ووكر من اللجنة الاستشارية لتعيينات العمل (أكوبا) ، لكن لا يبدو أنه تمسك بقواعدهم التي تنص على أنه يجب عليه الانتظار لمدة ثلاثة أشهر بعد مغادرته منصبه قبل ذلك.

انتهك جونسون في السابق قواعد أكوبا عندما فشل في إعلان عمود من ديلي تلجراف بعد ترك منصبه كوزير للخارجية، ومع ذلك ، لا توجد عقوبات رسمية لخرق القواعد ، مما أدى إلى اتهامات بأن أكوبا هي هيئة رقابة "بلا أسنان".

ألقى جونسون أيضًا خطابًا في مؤتمر حول التكنولوجيا وراء العملة المشفرة ، في سنغافورة في ديسمبر ، لكن لم يتم الإعلان عن أرباحه من هذه المشاركة.

قبل الإقامة من بامفورد على الرغم من امتلاكه الجزئي لثلاثة منازل أخرى ، في أوكسفوردشاير ولندن وسومرست، ساهمت عائلة بامفورد بأكثر من 23800 جنيه إسترليني في احتفالات زفاف جونسون خلال الصيف.

وأعلن سابقًا عن أكثر من 11000 جنيه إسترليني من الضيافة في الولايات المتحدة من روبرت مردوخ، بالإضافة إلى ما يقرب من 20 الف جنيه إسترليني من الضيافة من مطار هيثرو لاستخدام جناحه الملكي.

تم الإعلان عن الأرباح في أحدث سجل مصالح لمجلس العموم، وكشف الإعلان أيضًا أن ريشي سوناك تلقى ثلاثة تبرعات أخرى لحملته في نوفمبر لتولي قيادة حزب المحافظين بمجموع 8 الاف إسترليني.