شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بمنصب نائب رئيس لجنة حماية البيئة بالمنظمة الدولية للطيران المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت مصر بمنصب نائب رئيس اللجنة حماية البيئة بالمنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو" كأول دولة عربية وإفريقية يتم انتخابها للمرة الثانية على التوالى لهذه اللجنة المتخصصة، جاء انتخاب مصر خلال اجتماع لجنة البيئة بالإيكاو الذى عقد بمدينة ساوباولو بالبرازيل مطلع الأسبوع الجارى حيث تم إعادة انتخاب المهندس عبد الغفار السيد عبدالغفار بسلطة الطيران المدني وممثل مصر فى لجنة البيئة بالتزكية.

وصرح الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بأن هذا الفوز يعد تأكيداً لدور مصر الريادى فى مجال حماية البيئة وقدراتها وإمكانياتها خاصة بعد نجاحها المشرف فى تنظيم الحدث العالمى الكبير وهو مؤتمر المناخ COP 27الذى انعقد بمدينة بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضى، كما يعكس ثقة منظمة الإيكاو فى جهود وزارة الطيران المدني نحو تعزيز أمن وسلامة واستدامة بيئة الطيران ومواجهة أثر التغيرات المناخية والحد من التلوث البيئي فى مختلف أنشطة الطيران المدنى

وأشار الوزير إلى أن ملف حماية البيئة والتغيرات المناخية يعد من المحاور الأساسية لاستراتيجية وزارة الطيران المدنى لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 مشيداً بالتنسيق الدائم والتعاون الفعال بين وزارة الطيران والمنظمة الدولية للطيران المدني

جدير بالذكر أن لجنة البيئة بالإيكاو تضم فى عضويتها 31 دولة بالإضافة إلى 5 دول و 16 منظمة إقليمية ودولية بصفة مراقبين من كافة أنحاء العالم، وتعمل اللجنة تحت التوجيه المباشر لمجلس منظمة الايكاو، وتفعيل قرارات حماية البيئة التى صدرت عن الجمعية العمومية للإيكاو الأخيرة والتى فازت مصر خلالها بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للفئة الثانية عن جدارة .