شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف المحافظات الأعلى فى نسب تغطيات تطعيمات شلل الأطفال.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن المحافظات الأعلى فى نسب التغطية بتطعيمات الحملة القومية لشلل الأطفال التى انطلقت الأحد الماضى وتستمر حتى اليوم الخميس .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المحافظات الأعلى في نسب التغطية بتطعيمات شلل الأطفال تشمل سوهاج، الشرقية، البحر الأحمر، المنيا، القليوبية، مشيرة إلى أن التطعيمات متوفرة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية، فضلاً عن الفرق الطبية المتمركزة في الميادين الكبرى، ومحطات القطارات والأتوبيسات ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد، والكنائس، والنوادي وفي الأسواق، والحدائق العامة، ومواقف سيارات السفر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف تطعيم 16 مليون طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من عمر يوم إلى 5 سنوات، مؤكداً استمرار عمل الحملة حتى نهاية اليوم الخميس، لحين الانتهاء من تطعيم كافة الأطفال المستهدفين، وحرصاً من الوزارة على إتاحة فرصة التطعيم لكافة الأطفال الذين كان لديهم أي موانع من تلقي التطعيم.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت أخر إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.