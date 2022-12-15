بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة 0.5 نقطة مئوية ليصل 3.5%

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القاهرة - سامية سيد - رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 3.5% في محاولة لمكافحة التضخم، والذي تسبب في انتشار أزمة تكاليف المعيشة على نطاق واسع.

وفقا للجارديان، صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على زيادة تكلفة الاقتراض بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في نوفمبر تضخمًا سنويًا بنسبة 10.7%

قالت غالبية لجنة تحديد سعر الفائدة بالبنك إن الزيادة التاسعة في السعر الأساسي خلال العام الماضي كانت ضرورية لخفض التضخم بحلول عام 2025 إلى هدفه البالغ 2%

تأخذ هذه الخطوة أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008 ، وتأتي على الرغم من التوقعات بأن المملكة المتحدة تقع في ركود طويل. ومع ذلك ، فقد سجل تباطؤًا في وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة ، بعد أن رفعت لجنة السياسة النقدية تكاليف الاقتراض بمقدار 0.75 نقطة مئوية في اجتماعها في نوفمبر.

انخفض المعدل الرئيسي للتضخم في المملكة المتحدة في نوفمبر إلى 10.7% من 11.11% في الشهر السابق ، لكن الانخفاض لم يكن كافيًا لإقناع البنك بدعم زيادة أصغر بينما ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة قويًا.

أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، إلى أنهما سيتراجعان عن ارتفاع أسعار الفائدة في عام 2023 بعد التوقعات بأن هناك احتمالًا قويًا بحدوث ركود وفقدان للوظائف في جميع أنحاء العالم الصناعي.

تظهر الدراسات الاستقصائية لتسويات الأجور عبر القطاع الخاص أنها لا تزال عند 4% تظهر البيانات الرسمية ارتفاع الأرباح بنحو 6% ، على الرغم من أن هذا الرقم مدفوع بالزيادات القوية في الرواتب عبر قطاعي الخدمات المالية والتجارية.