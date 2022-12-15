شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تعقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوى العام لتدريبهم على الأسئلة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بعض المديريات والإدارات التعليمية إجراء اختبار إلكترونى تجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى العام لتدريبهم على الامتحانات الإلكترونية فى إطار تدريب الطلاب على كيفية الإجابة عن الأسئلة الإلكترونية باستخدام التابلت، تمهيدا لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل، وطالبت المدارس الطلاب بضرورة شحن التابلت وتفعيل شريحة البيانات.

وأكدت المديريات التعليمية، أن الامتحان الإلكترونى هدفه تدريب الطلاب فقط ولا يوجد عليه درجات، مشيرة إلى أن حضور الطلاب للامتحانات التجريبية الزامية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية وفقًا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة Short say بنسبة لا تتعدى 15% يجيب عنها الطالب ورقيًا وفق طبيعة كل مادة دراسية، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كامًلا ورقيًا احتياطي، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد الجداول، وإجراء الامتحانات، ومتابعة تنفيذها، واعتماد النتيجة.