شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للاستشعار من البُعد" تنظم المؤتمر الدولى الأول لتطبيقات علوم الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، المؤتمر الدولى الأول لتطبيقات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء "ICRSSSA 2022"، خلال الفترة من 8 -11 ديسمبر الجاري، بمُشاركة وفود من دول (روسيا، إيطاليا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، ألمانيا، تونس، الإمارات، الجزائر)، فضلًا عن مشاركة 150 باحثًا من مصر، و12 باحثًا من الدول العربية والأجنبية، وذلك بمدينة الغردقة.

انطلقت فعاليات المؤتمر برئاسة الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، حيث يهدف المؤتمر إلى نشر أحدث الأفكار والأبحاث والتقنيات الحديثة، وتبادل الأفكار والرؤى في مجال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ونظم المعلومات الجغرافية، والتي سوف تُسهم في تطوير علوم الفضاء والاستشعار من البُعد وتطبيقاتها لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

وأوضح الدكتور محمد بيومى زهران أن المؤتمر تناول عدة محاور منها، إدارة الموارد المائية، والتنمية الزراعية، والسكان والتخطيط العمراني، والجيولوجيا، والثروة المعدنية والمحجرية، والموارد الأرضية، وتوثيق التراث الحضاري والمواقع الأثرية، واستخدام تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والتصوير الجوي، وتحليل الصور والبيانات الفضائية.

وتضمنت فاعليات اليوم الأول كلمة البروفيسور روزا لاسابونارا الأستاذ بالمجلس القومي الإيطالي للبحوث CNR، وجاءت بعنوان "من الفضاء إلى المكان: تحليل وتكامل وتفسير بيانات الأرض الكبيرة في عصر كوبرنيكوس" وذلك عبر الفيديو كونفرانس، وكلمة البروفيسور رستم أصلان الأستاذ بمجال الأقمار الصناعية بجامعة إسطنبول بتركيا، بعنوان " مجموعات الأقمار الصناعية الصغيرة للمهام المختلفة، أحدث التقنيات في تركيا والعالم ".

وجاءت فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر بموضوعين رئيسيين هما: "الذكاء الاصطناعي وتطبيقات إنترنت الأشياء وأنظمة الأقمار الصناعية وتطبيقاتها"، وكذلك تم افتتاح جلسة للملصقات المُشاركة بالمؤتمر وتضمنت العديد من الأبحاث في مجال تطبيقات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وقد أقيم على هامش اليوم ورشة عمل بعنوان "ذكاء اصطناعي للوصول إلى أفضل الحلول الجغرافية المُستدامة"، وقد تم تقديم موضوعات مهمة ومتنوعة، حيث قدم الدكتور محمد بيومي زهران محاضرة عن المدن الذكية، كما عرض لفيف من أساتذة الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء مُخرجات الهيئة في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في الزراعة الذكية، والري الذكي ومُنظومة المراقبة والتحكم في ضخ المياه من الآبار الجوفية، والتي تطبق الآن في تنفيذ المشروعات التي تخدم خطة الدولة للتنمية المُستدامة 2030، والتي قامت بعرض مُخرجات الشركة وأحدث بياناتها في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وانتهت فاعليات المؤتمر في يومه الثالث بموضوعات بحثية في مجالات تطبيقات النمذجة البيئية وإدارة الموارد البحرية والبيئية، وأقيمت على هامش اليوم ورشة عمل تضمنت عمل نموذج قمر صناعي (The Model Satellite - CANSAT).

وأشار الدكتور محمد بيومي زهران أن فعاليات المؤتمر تضمنت تقديم 110 مشاركات علمية من 90 مشاركًا ينتمون إلى أكثر من 17 دولة، وتم قبول عدد 71 بحثًا للعرض الشفوي، تم تصنيفها إلى عشر جلسات علمية شفوية، حيث تراوح عدد الأبحاث العلمية في كل جلسة من 6 إلى 8 أبحاث، بالإضافة إلى جلسة عرض تسعة مطبوعات "Posters".

وقد أعلن رئيس الهيئة ورئيس المؤتمر أسماء الباحثين الذين تم اختيارهم كأفضل أوراق بحثية عُرضت بالمؤتمر، واختتمت فاعليات المؤتمر بتكريم الباحثين من اللجنة العلمية للمؤتمر، وكذلك اللجنة المنظمة والشركات الراعية للمؤتمر.

وعلى هامش المؤتمر، افتتح د. زهران المعرض المُقام لعرض المخرجات البحثية ومجالات العمل وثيقة الصلة بعلوم تطبيقات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.