شكرا لقرائتكم خبر عن غلق المقالب العشوائية خلال عامين من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإغلاق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، حيث يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون والإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، حيث أن مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز، وإدارته والموافقة علي السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات، ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته.

وأكد القانون أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، يركز على دعم التكنولوجيا والبحث العلمي، وجذب الاستثمارات والتمويلات للشركاء، من أجل دفع منظومة إدارة المخلفات في مصر، حيث سيتم الإعلان خلال الأشهر المقبلة عن فرص استثمارية جديدة فى مجال إدارة المخلفات.

جدير بالذكر أنه تنفيذًا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ترأس الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماع اللجنة التنفيذية لمؤسسة الطاقة الحيوية، حيث تم خلال الاجتماع عرض أعمال اللجنة وآخر مستجدات الأعمال التى تم تنفيذها بالفعل خلال الفترة السابقة، و تمت مناقشة إعادة تشكيل مجلس الأمناء للمؤسسة بناء على قانون الجمعيات الأهلية الجديد والذى يلزم بإعادة تشكيل مجلس الأمناء بعد توفيق الأوضاع للمؤسسات الأهلية.