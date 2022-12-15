شكرا لقرائتكم خبر عن غلق المقالب العشوائية خلال عامين من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات والان مع تفاصيل الخبر
وأكد القانون أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، يركز على دعم التكنولوجيا والبحث العلمي، وجذب الاستثمارات والتمويلات للشركاء، من أجل دفع منظومة إدارة المخلفات في مصر، حيث سيتم الإعلان خلال الأشهر المقبلة عن فرص استثمارية جديدة فى مجال إدارة المخلفات.
جدير بالذكر أنه تنفيذًا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ترأس الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماع اللجنة التنفيذية لمؤسسة الطاقة الحيوية، حيث تم خلال الاجتماع عرض أعمال اللجنة وآخر مستجدات الأعمال التى تم تنفيذها بالفعل خلال الفترة السابقة، و تمت مناقشة إعادة تشكيل مجلس الأمناء للمؤسسة بناء على قانون الجمعيات الأهلية الجديد والذى يلزم بإعادة تشكيل مجلس الأمناء بعد توفيق الأوضاع للمؤسسات الأهلية.