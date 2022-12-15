شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتوسع فى شبكة مترو الأنفاق.. تعرف على المخطط الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوسع الدولة المصرية فى إنشاء خطوط شبكة المترو، ومد خطوط جديدة خارج القاهرة الكبرى، وذلك للمساهمة فى تخفيف الازدحام وزيادة استخدام وسائل النقل الجماعى النظيفة حفاظا على البيئة.

وتنفذ وزارة النقل عدة مشروعات للتوسع فى الشبكة، نعرضها فى النقاط التالية:

- الخط الأول والممتد من المرج الجديدة حتى حلوان بطول 44 كم وعدد 35 محطة، ويربط شمال القاهرة بجنوبها، ومن المقرر مد الخط الاول من المرج حتى مدينة شبين القناطر بالقليوبية بطول 19 كم.

- الخط الثانى: والممتد من شبرا الخيمة حتى المنيب بطول 21.6 كم وعدد 20 محطة ويربط شمال القاهرة بجنوبها.

- الخط الثالث: الممتد بطول 41.2 كم وعدد 34 محطة من محطة عدلى منصور المركزية بشرق القاهرة مروراً بشارع جسر السويس ومصر الجديدة ومنطقة وسط البلد ثم يعبر أسفل النيل تحت جزيرة الزمالك حتى الكيت كات ثم يتفرع شمالاً إلى إمبابة حتى يصل محور الضبعة مرورا بالطريق الدائرى وجارى تنفيذ هذه التفريعة، وجنوباً إلى المهندسين وصولاً لجامعة القاهرة مرورا بشارع وادى النيل وجارى تنفيذ هذة التفريعة.

• الخط الرابع (خط الهرم) : ويربط شرق القاهرة بغربها وجارى تنفيذه بطول 42 كم وعدد 38 محطة ويحقق الربط بين محافظة القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث يمتد من حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو ثم يمتد ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح ثم يمتد حتى محطة الفسطاط ليتقاطع مع الخط السادس ثم إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر مرورا بمدينة نصر لينتهى عند مدينة الرحاب .

- الخط السادس: المخطط إنشاؤه والممتد من منطقة الخصوص شمالاً وحتى منطقة المعادى الجديدة بطول 35 كم وعدد 26 محطة، وسيربط شمال القاهرة الكبرى بجنوبها.

مترو الإسكندرية طول خط المترو بالكامل 43.2 كم بمراحله الثلاثة، المرحلة الأولى : من أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 21.7 كم، والمرحلة الثانية : من محطة مصر حتى المكس بطول 8 كم، والمرحلة الثالثة : من المكس حتى الكيلو 21 بطول 13.5 كم .