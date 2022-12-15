شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اتفاقية بين التعليم العالى والشباب والرقابة الادارية فى إطار استراتيجية مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقيتي تعاون بين الهيئة والوزارتين يتم من خلالهما دعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية في القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة.

وبمقتضى الاتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيتم العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمادية التي تمتلكها الجامعات والمؤسسات البحثية المختلفة ومنظومة البحث العلمي واستثمار نتائجها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تعزيز دور البحث العلمي في عملية اتخاذ القرار بالدولة المصرية فيما يتعلق بالموضوعات التي تباشرها الهيئة.



توقيع برتوكول الرقابة الادارية



برتوكول الرقابة الادارية

واستمراراً لدور الهيئة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في نشر الوعي بمخاطر الفساد وتأهيل الكوادر بمختلف قطاعات الدولة تعمل الاتفاقية الموقعة مع وزارة الشباب والرياضة على تعزيز جهود الهيئة في تأهيل وبناء قدرات العاملين بالوزارة وكذلك الجهات التابعة لها بهدف تحقيق أوسع انتشار لقيم النزاهة والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد بين شباب محافظات الجمهورية.

وتؤمن هيئة الرقابة الإدارية بأن تحقيق الأهداف القومية في مكافحة الفساد ومنعه مسار لا تترسخ قواعده إلا بتعزيز دور المؤسسات التعليمية والبحثية والنهوض بدور المؤسسات الرياضية في نشر مفاهيم النزاهة والشفافية.

وانطلاقا من هذه الرؤية وعلى هامش احتفال هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 تم توقيع الاتفاقية.